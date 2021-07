Estação de tratamento de água do Depasa em Cruzeiro do Sul passa por manutenção

- Publicidade-

A manutenção da estação de tratamento de água do Depasa teve inicio nessa quarta-feira,28, com a limpeza dos tanques e na sua parte elétrica.

Devido a manutenção, o gerente local informa que vai haver atrasos no abastecimento de água em alguns pontos das cidades, desta quarta até sexta-feira. “O nosso sistema vai estar parado pois estamos fazendo melhorias na parte elétrica e limpeza nos tanques. Vai acontecer um pequeno atraso não abastecimento de água, mas é somente para 30% da população”, destacou o gerente do departamento Braz Pedrosa.

O diretor Operacional do Depasa Alan Ferraes, explica que era necessário essa manutenção, principalmente na parte elétrica para melhorar o funcionamento dos motores, que fazem o bombeamento de água para as residências em Cruzeiro do Sul. “A nossa parte elétrica ela estava muito defasada. O cabo estava sendo super utilizado, estava tendo aquecimento , então nós estamos fazendo um investimento para que haja uma troca desses cabos”.