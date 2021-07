Escritora cobra indenização de R$ 100 mil de Amado Batista e editora

- Publicidade-

Escritora do livro Amado Batista – O Contador de Histórias, Aline Anjos de Souza está processando o artista, a editora Horizonte e a livraria Saraiva. Ela pede indenização de R$ 100 mil por danos morais e materiais, pelos direitos da biografia do cantor. As informações são do portal UOL.