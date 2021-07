Enteada atinge com faca o padrasto após agressões verbais

- Publicidade-

Durante a manhã desta quarta-feira (07/07) , Geovan Jorge Pereira da Silva, 26, foi golpeado por faca na região do braço por sua enteada após discussão, o fato aconteceu na rua Projetada I ,bairro Francisca Mendes, zona Norte de Manaus.

Segundo os vizinhos , a discussão iniciou cedo, a família que teria se mudado a apenas 2 dias para a casa onde moravam alugado, “Ouvimos gritos desde as 6h, quando foi umas 7h30 vimos o homem com a camisa do Flamengo subindo a ladeira, sangrando muito no braço e pedindo para chamar o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), ele esperou só um pouco e subiu), relatou um morador próximo.

Quando a equipe do Imediato chegou, se deparou com uma mulher e 2 crianças, uma de 1 ano e outra de 2, ela foi apontada como sendo a companheira do homem ferido, “Eu quero encontrá-lo, ele está machucado e saiu, agora quero ver onde ele está” , falou a mulher.

Em seguida recebeu uma ligação onde um homem informou que teria deixado Geovan no pronto Socorro Galiléia, zona Norte, após avaliações médicas , ele foi transferido para o Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Araújo, zona Leste de Manaus, o golpe de faca atingiu uma artéria na região do braço esquerdo , sendo preciso passar por cirurgia.

“Ele já responde pelo crime “Lei Maria da Penha”, ano passado me agrediu e me ameaçou de morte, registrei contra ele, desceu penitenciária e lá disseram que ele iria receber um laudo, porque só dormia a base de medicamentos, eu o conheço já tem 5 anos, ele na época não tinha ninguém, estava morando na rua, me contou toda a sua história, mas, hoje pela manhã, começou a gritar, até confio o meu neto de 2 anos, foi quando minha filha não aguentou e foi para cima dele com a faca de cortar pão, em seguida ele saiu pedindo ajuda” , relatou a companheira da vítima .

Geovan está no aguardo da cirurgia, e sobre o registro do boletim de ocorrência, a família ainda não decidiu se irá levar a frente.