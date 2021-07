Energisa doa 29 toneladas de cestas básicas para famílias de Rondônia

- Publicidade-

A segunda etapa da ação humanitária de combate à fome realizada pela Energisa está doando 29 toneladas de cestas básicas em Rondônia. A iniciativa faz parte do movimento Energia do Bem, criado pela própria empresa para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela Covid-19. A iniciativa conta com um ingrediente especial: o voluntariado dos colaboradores da concessionária, que contribuíram com parte dos recursos para aquisição dos mantimentos. O conceito da iniciativa é inovador, pois funciona através financiamento coletivo (matchfunding), em que, a cada real que o colaborador doa, a empresa coloca mais um real. Nessa ação, mais de um milhão de reais foram arrecadados em conjunto.

André Theobald, diretor-presidente da Energisa no estado, conta que a adesão dos colaboradores ao movimento Energia do Bem foi expressiva e mostra que carregam em si os valores da empresa como o compromisso com a comunidade, o hoje e o futuro. “Temos orgulho em ver como nossos colaboradores são engajados e querem ajudar a nossa comunidade. Com a união dos recursos estamos alcançando o dobro de famílias do que na primeira etapa”, completou Theobald. O Grupo Energisa vai doar mais de 14 mil cestas nos onze estados onde atua, totalizando 329 toneladas de alimentos.

A iniciativa conta como apoio da CUFA no estado, responsável pelo mapeamento das famílias beneficiadas através de diagnóstico socioeconômico, que selecionou 100 famílias do bairro Orgulho do Madeira, na capital, para receber as cestas básicas por três meses. O objetivo é reduzir os efeitos causados pela pandemia no estado que, segundo levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, estaria fazendo que 19 milhões de brasileiros passem fome no país, especialmente os lares chefiados por mulheres em que 11,1% afirmaram estar passando fome. Daniele Cristina Sales Leal, mãe solo de três crianças e desempregada, agradece a ajuda e deseja que outras empresas realize ações semelhantes. “Se você puder ajudar, de coração, Deus vai abençoar e vai multiplicar muito mais na mesa de vocês”, declarou.

Theobald explica que o diferencial dessa iniciativa é a continuidade da doação, que se estenderá por três meses para as mesmas famílias. “Ter a certeza de que nos próximos meses a família vai ter algo fundamental como a alimentação dá energia para buscar formas de suprir a renda, mas sobretudo, dá esperança de que esse momento difícil vai passar”, afirmou.

Outra parte das cestas básicas já foram entregues pela concessionária para a Secretaria de Assistência Social de Porto Velho (300 cestas), Núcleo e Apoio a Criança com Câncer (50 cestas), para a comunidade indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Tarilândia (92 cestas) e Associação Luz do Alvorecer (50 cestas). As próximas entregas serão realizadas para entidades já mapeadas e serão agendas para os próximos dias.

Outras iniciativas do Bem

O movimento Energia do Bem foi criado pela Energia para viabilizar diversas ações que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela Covid-19 e está presente nos 11 estados em que a empresa atua. Em Rondônia, a distribuidora viabilizou a abertura de 79 leitos no Hospital de Base e Assistência Médica Intensiva (AMI), reforçando em cerca de 30% os leitos de UTI no sistema de saúde do estado e que ficarão como legado desses tempos difíceis. Doou insumos para Cemetron e Hospital de Base, além de ter viabilização o conserto de seis respiradores pulmonares, em parceria com o Senai, que foram entregues às duas instituições de saúde. Além de contribuir com a compra emergencial de cerca de 52 mil luvas e 2 mil máscaras, em ação coordenada pela Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero).

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.