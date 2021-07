Empresa coloca caminhoneiros no lugar de ciclistas para sentirem a sensação de uma carreta passar raspando

- Publicidade-

O setor logístico da Minalba, empresa de água mineral, decidiu realizar um treinamento diferente e colocar seus motoristas em uma bicicleta para eles sentirem a sensação de quando uma carreta passa raspando um ciclista.

De acordo com o Art. 201 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), motoristas de veículos automotores devem respeitar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros (1,5m) ao passar ou ultrapassar um ciclista.

No entanto, muitos motoristas não respeitam essa distância mínima e acabam passando muito próximo às bicicletas, aumentando o risco de acidentes.

Diante disso, a Minalba realizou um treinamento com o objetivo de colocar o motorista de seus veículos no lugar do ciclista.

Em uma bicicleta ergométrica, os motoristas pedalavam enquanto uma carreta passava próximo a cerca de 30km/h.

O resultado, alguns sustos e uma experiência que certamente esses profissionais do volante não vão esquecer.

Uma empresa de transporte coletivo de San Luis, no México, realizou o mesmo testes com seus motoristas de ônibus:

Ciclista deve trafegar em que local?

Vale ressaltar que, de acordo com o CTB, em rodovias e vias públicas, os ciclistas devem trafegar no acostamento. Quando isso não for possível, devido à falta do mesmo, o ciclista pode utilizar as bordas da pista no mesmo sentido de circulação do trânsito e com preferência sobre os veículos automotores.

Seja no acostamento ou na borda da pista, todos os veículos devem respeitar a distância mínima de 1,5 metros em ultrapassagens.