EMOCIONANTE: Banda Furiosa emociona ao levar para casa colega que ingressa na reserva remunerada

Nesta quinta-feira, 8, a banda de música da Polícia Militar do Estado do Acre, a Furiosa, realizou uma homenagem emocionante a um colega que está ingressando na reserva remunerada. O Capitão da PM Janilson Felix Vieira foi levado até sua família, ao som de marchinhas e músicas que fizeram parte da sua história na caserna.

O Capitão Vieira ingressou na PM como cabo, vindo do exército, para compor o quadro de músicos da PM através de concurso público, em 1994. Há quase três anos como subcomandante da Furiosa, o “mestre da banda” ingressou hoje no quadro da reserva remunerada, a “aposentadoria” dos militares estaduais.

Com lágrimas nos olhos, Vieira também viu a emoção no rosto da esposa e familiares. O militar agradeceu aos colegas de profissão e à Polícia Militar pela vida que construiu no serviço público. “É prazeroso estar em casa, depois de cumprir meu dever. Mas se precisarem, podem contar comigo novamente”, concluiu o militar, emocionando também os colegas de farda.