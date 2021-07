Embaixada americana vem ao Acre para intercâmbio com forças de Segurança do Acre

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli (PP) recebeu no Palácio Rio Branco, no fim da manhã desta segunda-feira, 19, a visita da comitiva oficial da Embaixada dos Estados Unidos a Rio Branco. Os nomes dos membros da comitiva não foram revelados por questão de segurança. O grupo vai ficar no estado até a próxima quarta-feira, 28.

Gladson citou a importância da parceria entre os órgãos. “Temos problemas por conta do narcotráfico. Essa parceria mostra a seriedade do nosso governo”.

O governo ponderou que, a reunião tratou do intercâmbio de treinamentos; cessão de equipamentos e tecnologias; apoio de combate ao narcotráfico e imigração ilegal; compartilhamento de informações; e conhecimento sobre as ações do Gefron nas áreas de fronteira.