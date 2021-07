Em Sena Madureira, mais um trecho da rua Padre Egídio é pavimentado pela Prefeitura

- Publicidade-

A histórica Rua Padre Egídio, uma das vias mais extensa de Sena Madureira com mais de 1.300 metros de extensão, continua sendo revitalizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras. Nesta presente data, mais um trecho da Rua Supracitada está recebendo pavimentação asfáltica e Tapa Buracos, com CBUQ (Asfalto Quente).

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) esteve no local acompanhando o trabalho, e falou sobre a ação. “Essa é mais uma ação da nossa gestão que visa melhorar a vida do nosso povo. Estamos nos dedicando em atender as demandas dos moradores, e vamos trabalhar muito para isso, com a ajuda de Deus e através do esforço da nossa equipe, vamos revitalizar a malha viária do nosso município. A população pode ter certeza que vamos trabalhar muito nesse verão”, destacou.

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, alguns pontos da via estão recebendo serviços de tapa buracos, tendo em vista que a antiga base de asfalto não estava tão danificada. Já em outros trechos por conta da alta precariedade, foi necessário realizar um trabalho de terraplanagem e hoje está sendo realizado um trabalho de recapeamento asfáltico. Após a conclusão dessa primeira etapa, será aplicada a pavimentação com Micro Revestimento.

Vale salientar que essas ações estão sendo executadas via Recursos Próprios, e de acordo com o cronograma, também ocorrerá em outros pontos da cidade. Além disso, está prevista a pavimentação de várias outras Ruas através de Emendas Federais, que receberão pavimentação em tijolos, asfalto quente, e serviços na área de saneamento básico.