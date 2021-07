Em Cruzeiro do Sul, adolescentes de 12 a 17 anos serão vacinados sábado (31) no Copacabana Shopping

- Publicidade-

Neste sábado, 31, a Secretaria Municipal de Saúde irá promover uma ação de vacinação contra a Covid voltada ao público jovem à partir dos 12 anos de idade.

Como todas as ações anteriores, esta também será tematizada.

O ‘Tik Tok da Vacinação’ irá acontecer neste sábado entre as 16h e 21h no Copacabana Shopping.

“Em Cruzeiro do Sul alcançamos 87% do público vacinável graças ao empenho do secretário Agnaldo e toda equipe da secretaria e neste sábado, esperamos avançar ainda mais na vacinação, trazendo os resultados positivos que queremos na redução dos casos de Covid” disse o prefeito Zequinha Lima.

A autorização para estender a vacinação ao público a partir de 12 partiu da Anvisa e se restringe apenas ao imunizante da Pfizer, a qual a secretaria possui cerca de 15 mil doses em estoque. Nesta quarta-feira feira o PNI Estadual autorizou a destinação das doses para este público. A intenção da secretaria é promover a imunização o maus rápido possível, reduzindo a possibilidade de contágio.

Apesar de a ação ser orientada para o público adolescente, qualquer pessoa acima de 12 anos que ainda não tenha sido vacinada poderá aproveitar mais essa oportunidade de receber a primeira dose.