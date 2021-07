Em Brasília, prefeito Mazinho Serafim mantém reunião no FNDE para tratar sobre a retomada da obra da escola Hermano Filho e anuncia a construção de mais uma creche em Sena Madureira

- Publicidade-

Cumprindo uma extensa agenda em Brasília, o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve no Prédio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tratar sobre duas importantes pautas na área educacional para o município.

A primeira diz respeito à retomada da obra de construção da Escola Modelo, Hermano Filho, que está paralisada há alguns meses Após a quebra do contrato com a empresa que estava executando a obra, a partir de agora a empresa que ficou em segundo lugar no processo de licitação vai assumir. O prefeito tratou sobre a liberação de recursos para conclui-la, e graças ao apoio do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), isso será possível, com a previsão de reativação da obra para ainda este ano.

A Segunda pauta trata-se da liberação de uma extra emenda junto ao gabinete da Deputada Federal Jéssica Sales (MDB-AC) para a construção de mais uma Creche no Vale do Iaco. Uma obra aguardada com expectativa pela população. De acordo com o gestor municipal, as reuniões foram bastante produtivas e serviram para dar celeridade no tocante à execução dessas obras.

“Foi uma reunião muito produtiva, fomos muito bem recebidos no FNDE, e tratamos sobre a retomada da obra da nossa escola Hermano Filho, e de antemão já quero agradecer ao amigo Senador Petecão, em nome do seu assessor parlamentar, Flávio, por alocar os recursos para que possamos concluir essa obra o mais breve possível. E também temos a alegria em anunciar que vamos construir mais uma creche em nosso município, fruto do compromisso da Deputada Jéssica Sales com a nossa população. Quero agradecer de coração a ela , por mais uma vez estender a mão para ajudar nossa cidade, destinando essa extra emenda para a construção dessa obra de suma importância”, disse Mazinho Serafim.

Durante a reunião, o Prefeito esteve acompanhado da primeira dama e Deputada Estadual, Meire Serafim (MDB), do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, da Secretária Municipal de Planejamento, Cláudia Teles, e do integrante da Secretaria Municipal de Educação, Alcimar.