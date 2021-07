Em 2020, Acre registrou 6.775 chamados por violência doméstica pelo número de emergência

Adrianna Paulichen foi morta pelo marido em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Mais uma vez, o Acre aparece entre os estados com maiores taxas de feminicídio – crime de ódio motivado pela condição de gênero. Segundo os dados do anuário, o estado acreano teve uma taxa de 2,7 feminicídios por 100 mil mulheres.

Com o dado, o estado fica atrás somente do Mato Grosso que teve taxa de 3,6, e Roraima e Mato Grosso do Sul, ambos com taxa de 3 por 100 mil mulheres. As menores taxas estão no Rio Grande do Norte com 0,7 por 100 mil, São Paulo e Amazonas com taxa de 0,8 por 100 mil mulheres.

Em 2020, o Acre registrou 31 homicídios dolosos contra mulheres e, destes, 12 foram feminicídios.

Dados do Monitor da Violência, uma parceria do G1com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicados no ano passado, com base nos registros de 2018 e 2019, já haviam revelado que o Acre tem a maior taxa de homicídios contra mulheres e de feminicídios do país.

Outros crimes

No caso das lesões corporais dolosas contra mulheres e meninas, o Acre registrou um total de 315 casos no ano passado, segundo o anuário. O número é quase a metade do registrado em 2019, quando foram contabilizados 600 casos.

Com relação ao crime de ameaça, os registros também reduziram no estado no ano passado. Segundo os dados, foram 1.197 casos desse tipo de crime contra mulheres, contra 1.522 em 2019, o que representa uma queda de 22,5%.

O levantamento mostrou ainda que o número de medidas protetivas de urgência concedidas pelo Tribunal de Justiça cresceu quase 20% no Acre no ano passado, passando de 1.609 em 2019 para 1.955.