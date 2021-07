Educação lança concurso de desenho para alunos de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O Núcleo de Apoio Pedagógico a Inclusão (Napi), por meio do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação (Naah/S), lança o concurso QuarenDrawing II, com intuito de descobrir novos talentos na área de desenho. O público-alvo são os alunos da rede estadual de ensino de Cruzeiro do Sul. As inscrições são gratuitas e estão abertas de 19 a 23 de julho.

Desenho feito por aluno do Naah/S. Foto: Cedida

As fichas de inscrição estarão disponíveis na plataforma, contendo o anexo com o termo de compromisso por modalidade ensino fundamental II e ensino médio. Para comprovar inscrição, o responsável pelo aluno deverá imprimir o termo de compromisso, assinar e enviar para o e-mail do professor de AEE, que por sua vez enviará para o e-mail: [email protected]

Desenho feito por aluna do Naah/s. Foto: Cedida.

O objetivo do projeto é proporcionar enriquecimento curricular e a descoberta de novos talentos na área de altas habilidades e superdotação em desenho, exercitando nos alunos habilidades e competências de maneira construtiva, desafiando a capacidade cognitiva dos alunos e favorecendo o desenvolvimento acadêmico relacionado aos processos psicológicos, como a o planejamento, a memória voluntária, a imaginação e a criatividade.