Eduardo Ribeiro da rasteira em Cameli e se filia ao PSD de Petecão

- Publicidade-

O advogado Eduardo Ribeiro irá se filiar ao PSD, após ser cogitado no governo para ajudar na reeleição de Gladson Cameli.

Segundo a assessoria do advogado, Eduardo não gostou do fato de não ser sido lembrado por Cameli após as eleições de 2020.

Ele foi aliado político do governador Gladson Cameli enquanto esteve em campanha nas últimas eleições. Agora, irá defender a candidatura ao governo encabeçada por Petecão.

Ribeiro chegou a ser cogitado para gerir a secretaria de Produção, mas, não assumiu nenhum cargo no governo.