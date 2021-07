Durante briga de vizinhos, homem atira contra família e mata criança de 4 anos

- Publicidade-

Uma menina de apenas 4 anos de idade morreu na noite do último domingo (11), após ser baleada durante uma briga entre vizinhos em Santo André, no ABC Paulista. Os envolvidos são o pai da criança e um morador da residência vizinha, responsável de disparar.

De acordo com informações da família, o pai da menina estava chegando em casa, em Vila Regina, com mais três crianças em um veículo, quando o crime aconteceu. De acordo com informações da avó da criança, Rosimere Conceição, a briga teria iniciado por conta do acesso a garagem.

“De acordo com informações que nós apuramos os fatos ocorreram devido a desavenças antigas, então já havia um histórico de brigas entre as partes, inclusive a vítima disse que já havia sido ameaçada de morte pelo autor”, disse a delegada de plantão Nathalie Múrcia Rodrigues.

A menina foi socorrida para atendimento em um hospital da cidade, mas, no caminho ela não resistiu e veio a falecer. O pai da criança também foi atingido e sofreu ferimentos no braço e na pernas, e, já recebeu alta. As outras crianças não sofreram ferimentos.

Com informações do G1.