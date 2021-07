Duda Reis perde o controle após ser processada por Nego do Borel: “Macho agressor”

- Publicidade-

A princípio, a modelo desabafou com seus seguidores no Twitter, deixando claro sua indignação com toda a situação. Em suma, ela comenta que, mesmo sendo a vítima em toda a história, pode ser responsabilizada por algo que não fez. Além disso, ela deixou claro ter se sentido humilhada por receber este tipo de notícia, mesmo não só ela tendo denunciado o funkeiro.

“E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até qnd justiça brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou… uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as MESMAS coisas com *diversas* ex-companheiras, receber isso. Exausta”, iniciou Duda Reis.

Em seguida, a ex-companheira de Nego do Borel contextualiza seus seguidores sobre a situação, e mostra que está sendo processada por ele. “Pra quem não está entendendo o que está acontecendo: macho agressor tentando calar a mulher vítima de violência doméstica”, diz. “Sendo denunciada pelo agressor, apenas por… falar”, completa.