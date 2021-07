Drogas e Celulares são apreendidos por Policiais Penais em poder de visitantes no Presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira

Durante uma revista realizada por Policiais Penais lotados no Presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira, visitantes foram flagrados tentando adentrar às dependências da Unidade Prisional com entorpecentes, celulares e baterias

Publicidade

Para tentar ludibriar os agentes, os visitantes chegaram a esconder alguns objetos em uma sandália havaiana que utilizavam. Na mesma ação, também foi apreendida certa quantidade de maconha que os mesmos pretendiam entregar para os apenados.

Vale destacar, que no decorrer deste ano de 2021, os agentes de segurança da referida unidade já realizaram várias outras apreensões de produtos durante as revistas de rotina.

Trabalho esse que é fundamental para evitar que produtos ilícitos adentrem no presídio, bem como também impeça que ordens para executar crimes na cidade, sejam dadas por lideranças de facções criminosas diretamente de dentro da unidade. Com o flagrante, os visitantes que tiveram sua identidade preservada por força da lei, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento e deverão perder o direito à visita no Presídio.



Publicidade