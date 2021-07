Cerca de 180 doses da Pfizer são encontradas armazenadas com temperatura abaixo do indicado no Acre

- Publicidade-

Doses da vacina da Pfizer foram encontradas armazenadas de forma irregular em Senador Guiomard, no interior do Acre. Ao menos 180 doses estavam acondicionadas com temperaturas abaixo do ideal, que é de 2° até 8°C. As informações são do portal G1 Acre.

As doses foram encontradas durante fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren), que identificou que a geladeira que armazenava as vacinas estavam com temperatura de 10°C.

“Nós encontramos a vacina Pfizer que estava acondicionado em condições a mais de 10°C em geladeira doméstica, que é o normal da imunização no nosso estado e essas geladeiras são utilizadas para guardar somente o imunizante e nesta unidade encontramos com a temperatura acima do preconizado”, disse a coordenadora de fiscalização do Coren Acre, Ravena Nogueira, ao G1 Acre.

Ao G1 Acre, a Prefeitura de Senador Guiomard informou que tomou ciência dos fatos e desativou a geladeira. A Prefeitura também informou que está providenciando o equipamento para deixar a temperatura dentro do ideal.

De acordo com a Prefeitura, o ocorrido foi apenas em uma unidade de saúde e afirmou que não houve o descarte e nem teve prejuízos quanto a eficácia do imunizante. As vacinas foram levadas para outra geladeira. Não houve orientação do Coren sobre a perda ou descarte das vacinas até este sábado (10), segundo a Prefeitura.

O fato aconteceu na unidade Maria do Socorro, que é responsável por distribuir o imunizante para outras unidades, segundo o Coren.

O Coren deve fazer um boletim de ocorrência com a situação e encaminhar o relatório das averiguações para a Secretaria de Saúde do Município e para a coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI) do estado.