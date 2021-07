DJ Ivis é preso após agressões à ex-mulher Pamella Holanda

- Publicidade-

Após exposição de vídeos de agressão, prisão preventiva de DJ Ivis solicitada pela Polícia Civil é decretada pela Justiça. “Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, diz o governador do Ceará, Camilo Santana.

A coluna Leo Dias acompanha de perto o caso de agressão cometido por DJ Ivis contra a mulher Pamella Holanda, de 27 anos, e mãe de Mel, de apenas 9 meses, fruto do relacionamento do casal. Em um áudio, Pamella relata as vezes que foi agredida.

“A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida. Ele é extremamente explosivo e agressivo. É um cara que não tem paciência com nada e explode com tudo. Ele não é nada do mostra e aparenta nos stories dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo, e todos sabem”, começa ela.

“Me batia dentro de casa, me deixava sem dinheiro, cartão e comida. Barrava até a farmácia na portaria,” disse ela.

Pamella relata sobre a relação e como começou a confusão após a chegada de Ivis de uma viagem: “Eu sempre pegava ele em conversa com outras mulheres, até dentro do banheiro em chamada de vídeo. Um dia deitei com ele na cama e resolvi mostrar o print da traição que rolava em grupos do WhatsApp. Foi na hora que ele quebrou meu telefone, jogou na porta e veio pra cima de mim”.