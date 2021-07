Diocese de Rio Branco encerra parceria que mantinha Casa de Acolhida Souza Araújo

- Publicidade-

Após diversas tentativas frustradas de um acordo com o governo do Acre, a Diocese de Rio Branco anunciou, por meio de uma nota, que encerrou as tratativas e a parceria com o executivo estadual para manutenção e custeio da casa de acolhida Souza Araújo, que há mais de 55 anos cuida e acolhe portadores de hanseníase.

O encerramento da parceria se dá em um dos momentos mais críticos da casa de acolhida, tendo em vista que, de acordo com a entidade, há mais de 6 meses o governo do estado não repassa recursos para despesas e manutenção da unidade.

“É com profundo pesar que entendemos que não seja de interesse do governo do estado a assistência e os cuidados com pessoas portadoras de hanseníases. E não é nosso interesse travar uma batalha contra o governo”, diz parte da nota.

A Diocese pede ainda o envolvimento e o apoio de todos os fiéis católicos e pessoas de bom coração, para continuar prestando apoio aos pacientes que necessitam de acolhimento na localidade.

O governo não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta matéria.