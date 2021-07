Dia do Orgasmo: Saiba qual é a posição sexual favorita de cada signo

O taurino não gosta de fugir da rotina, porém odeia a ideia de ficar sem um sexo prazeroso. Por isso, quando se trata da posição sexual, eles aceitam algo comum como o papai e mamãe, mas agradecem se tiver um oral bem feito. Experimente todas as posições que exigem os corpos coladinhos, que assim o taurino ama!

Gêmeos

Mutável e amante de novidades, a variação é a melhor forma de conquistar o geminiano na cama. Assim, a posição favorita para esse nativo é a famosa coqueirinho. A pessoa deste signo pode apenas se sentar por cima de seu parceiro (tanto de frente quanto de costas) que o prazer será certeiro.

Câncer

Os cancerianos são românticos e gostam de posições mais tradicionais. Usar o Kama sutra com esse nativo pode não te levar a lugar nenhum, por isso, experimente apenas uma transa que fique bem coladinho com o crush, que nem os taurinos. A posição relaxada que exige que ambos fiquem deitados de lado e de costas para o parceiro é bem interessante.

Leão

A característica principal desse nativo é que ele ama chamar atenção. Ele gosta sempre de estar no controle e receber muitos elogios, assim, a posição que pode dar certo para ele seria a cachoeira. Essa postura exige que o parceiro se sente e encaixe a pessoa no colo dele. Depois, com um travesseiro no chão o nativo irá se jogar para trás e se apoiar com a cabeça no chão, ficando encaixada no parceiro com as pernas atrás dele.

Virgem

Esse signo de terra não costuma ser tão radical na cama. O virginianos gostam do prazer e prezam pelas preliminares, mas na cama preferem coisas mais tradicionais. Por conta disso, a posição sexual do nativo de Virgem é a de ladinho. É preciso se deitar de lado com o parceiro e levantar a perna. Pode-se colocar um travesseiro levantando a parte pélvica para dar uma ajuda na penetração.

Libra

Os librianos são bastante vaidosos e gostam bastante de se aventurar na hora do sexo. Por isso, a posição sexual do signo Libra é a tesoura dupla, pois os deixam loucos a ponto de querer subir nas paredes. Essa postura exige que você se deite e levante uma perna. Assim, o parceiro deve se sentar, ou ficar de joelhos, encaixando em suas pernas e trazendo muito prazer.

Escorpião

O nativo que pertence ao signo mais sensual do zodíaco gosta das posições mais ousadas, frases apimentadas e fantasias sexuais. É necessário explorar bem a criatividade e o prazer nessa situação. A postura sexual favorita do escorpiano é a Flor de Lótus, isso porque ela exige que o parceiro esteja sentado com as pernas em posição de borboleta e o nativo sentado sobre ele.

Sagitário

O sagitariano é super democrático, mas não abre mão da sua criatividade. Ele gosta de correr perigo, pois sente muito prazer com a adrenalina. Por isso, a posição de sexual perfeita para o nativo é a vaqueira de costas. Essa postura exige que seja com o parceiro deitado e você sentada sobre ele com as pernas dobradas para trás.

Capricórnio

Apesar de tímido e não falar abertamente sobre sexo por conta do seu jeito super tradicional, o capricorniano adora estar no comando. As posturas nas quais ele consegue impor a sua vontade são as melhores escolhas. Nesse caso, aposte na posição clássica da vaqueira, que é igual a vaqueira de costas, mas de frente. Experimente!

Aquário

É importante focar um pouco nas características do nativo para imaginar o que ele gosta. Os aquarianos são inovadores, e por isso maluquices não podem faltar na hora H. Eles gostam de locais inusitados e fantasias, por isso, a posição ideal do aquariano é a apoiada. Essa postura exige que ambos fiquem de pé e que uma delas se apoie com a parte do tronco para cima sobre alguma mesa (ou carro, ou máquina de lavar, depende do seu pique) de bruços.

Peixes

O pisciano é uma pessoa apaixonada, sensível e que se entrega para viver os seus sonhos. Na lista da posição de cada signo no sexo, a que o pisciano mais gosta é o famoso papai e mamãe. Bastante conhecida, essa postura exige que o casal esteja deitado e se abrace, com o parceiro por cima.