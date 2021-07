Detran realiza leilões de mais de 200 veículos em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, dois editais de leilões públicos de veículos removidos. Ao todos são mais de 220 veículos disponíveis, que estão nos depósitos das Ciretrans de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Para evitar aglomeração, os dois leilões serão realizados de forma online diretamente nos sites www.loteleiloes.com.br e www.saleiloes.com.br. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e fazer um cadastro nos sites das leiloeiras.

Em Cruzeiro do Sul, o certame será realizado no próximo dia 20 de julho com 152 lotes disponíveis, os preços dos veículos variam de R$ 600 a R$ 10.500.

Os itens estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 1ª Ciretran, situado na Av. Copacabana, 658 – Bairro Floresta, até esta sexta-feira, 16, das 8 às 13 horas. Quem arrematar um lote, tem de 21 de julho a 4 de agosto para retirar o veículo.

Mâncio Lima

O leilão virtual dos lotes de Mâncio Lima, ocorrerá no dia 22 de julho, das 8h até o meio dia. São cerca de 70 lotes disponíveis, com preços variando entre R$ 700 e R$ 2.500.

Os veículos estarão expostos para visitação no depósito da Ciretran de Mâncio Lima, situado na Rua Francisco Alves Ferreira, 640, Centro, de dia 14 a 20 de julho, no horário de 8 às 13 horas.