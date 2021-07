Detran coloca em leilão mais de 350 veículos com lances mínimos de R$ 600 em Rio Branco

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) tornou público nesta quinta-feira, 29, o edital de leilão de veículos apreendidos em Rio Branco. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao total, estarão sendo leiloados 358 veículos, há carros com valor inicial de R$ 12 mil e motos que podem ser adquiridas com lances iniciais de R$ 600,00. O leilão ocorrerá de forma on-line no no dia 09 de agosto, pelo site: https://www.saleiloes.com.br

Os veículos estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, situado na avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Bairro Jardim Manoel Julião, na capital, entre os dias 02 a 06 de agosto, no horário de 08h às 13h.

O cadastro dos interessados em participar dos leilões se encontra disponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial www.saleiloes.com.br.

Serão leiloados carros e motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservado e aptos para circulação.