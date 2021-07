Detento é condenado por matar colega de cela com 25 golpes de estoque

- Publicidade-

O detento João Gomes da Cunha foi condenado por homicídio qualificado pela morte Taylam Silva Flor. A decisão foi do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada na segunda-feira, 26.

O crime ocorreu na manhã de 9 de setembro de 2019, no corredor do pavilhão B, que dá acesso ao banho de sol.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, João Gomes da Cunha armou-se com dois estoques e atacou a vítima, sem dar qualquer chance de defesa. O motivo seria uma desavença entre os presos.

Ao prolatar a sentença o Juiz Alesson Bras considerou grave a culpabilidade do réu, que desferiu pelo menos 25 golpes de estoque na vítima. Os antecedentes de João Gomes também foram levados em conta: ele tem condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por integrar organização criminosa e por roubo, duas vezes.

Na mesma decisão foi negado ao réu o direito de recorrer da condenação em liberdade.