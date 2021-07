Deputado Nicolau Júnior prestigia assinatura de acordo de cooperação técnica entre o Banco da Amazônia e prefeitura de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, na manhã desta quinta-feira (08), ato de assinatura de um acordo de cooperação técnica com o Banco da Amazônia para elaborar os projetos do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e facilitar o acesso ao crédito por parte dos produtores rurais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), prestigiou a assinatura do acordo e destacou que o Banco da Amazônia atua no desenvolvimento na região Norte e é uma das principais instituições que garantem aporte de crédito para fomentar os investimentos e o desenvolvimento da região.

“A intenção da prefeitura em fazer a parte técnica de elaboração dos projetos para os produtores rurais que não tem tanto conhecimento é muito positiva. É uma parceria maravilhosa, que vai realizar o sonho do produtor de conseguir a informação para chegar aos recursos necessários para desenvolver os seus projetos”, disse.

Segundo Nicolau, essas parcerias, inclusive com a participação do Incra, vão garantir a chegada das informações para facilitar ainda mais a vida do produtor. “A prefeitura faz o projeto, o banco analisa o crédito e o Incra faz a regularização das terras. Essa será uma parceria de grandes resultados que nunca aconteceu aqui”, disse.

Nicolau Junior destaca ainda que um dos entraves para o acesso ao crédito é a questão da regularização das terras. “A regularização é um dos grandes entraves no Acre. O grande produtor tem condição de conseguir a documentação, mas o pequeno não tem e a participarão do Incra será de fundamental importância para garantir os recursos, afirma.

Ao finalizar Nicolau Júnior enfatiza que a iniciativa da parceria do prefeito Zequinha Lima com o Banco da Amazônia pode ser um projeto piloto modelo para as demais prefeituras do Estado. “A prefeitura fazendo o projeto garante mais facilidade para o produtor rural e essa iniciativa com certeza servirá de exemplo para os demais prefeitos do Estado”, disse.