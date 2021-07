Demora em processo de licitação gera atraso de medicamento na saúde municipal

- Publicidade-

Nos últimos dias, algumas pessoas tem procurado a equipe do Juruá Notícias para falar sobre a falta de medicamentos na Central de medicamentos da Prefeitura.

Na manhã desta quarta-feira, 28, a equipe procurou o gerente do setor para trazer algumas informações para a população. De fato, alguns medicamentos, principalmente para os idosos e hipertensos estão faltando, por conta de atraso e licitações. “Nós estamos com alguns itens já em falta. Esse ano o processo licitatório demorou um pouco mais devido há algumas empresas não terem participado. Mas tudo já foi resolvido e em breve esses medicamentos estarão em Cruzeiro do Sul no inicio de agosto”.