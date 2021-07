Defesa Civil segue com Operação Dignidade para as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre em 2021

- Publicidade-

Diversas localidades afetadas pela enchente do Rio Acre, estão sendo assistidas com ajuda humanitária oriunda do Governo Federal e distribuída pela prefeitura de Rio Branco através da Defesa Civil Municipal.

Na última quinta-feira, 15, a Operação Dignidade contemplou cerca de 60 famílias entre ribeirinhos e produtores rurais do Quixadá, onde famílias foram contempladas com cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, galões de água e colchões.

Com o sentimento de gratidão durante o recebimento dos donativos fizeram questão de expressar a alegria ao receberem de forma cuidadosa e atenciosa as doações. O produtor rural Raimundo Alves relata que mesmo tendo passado os momentos difíceis durante a enchente ajuda neste momento é bem-vinda, o produtor destaca que pela primeira vez recebe uma ajuda com toda atenção e cuidado.

“Estou muito feliz em receber essas doações agradeço todo o carinho recebido por parte da equipe que fizeram a entrega, é muito bom receber ajuda dos kits mas principalmente a forma como foram entregues para nós, toda atenção de nos ajudar a embarcar a ajuda para dentro da canoa demonstrou que o poder público municipal através da Defesa Civil tem um olhar humanizado para nós que perdemos parte dos nossos bens e tivemos que recomeçar praticamente do zero agradeço a todos”, comentou Raimundo Alves.

Há quase três meses a Operação Dignidade trabalha de forma intensa no cadastramento de famílias tanto as da cidade quanto as rurais, bem como no monitoramento do local onde são entregues os donativos. As equipes são distribuídas nas atividades como cadastro, monitoramento, entregas e suporte técnico administrativo.

Segundo o Coordenador, Major Cláudio Falcão, a Defesa Civil tem feito um trabalho grandioso com muito zelo e transparência para que todos que estão dentro das normas sejam contemplados.

“É feito um cadastramento prévio dessas famílias, para verificar se estão dentro dos critérios da Defesa Civil, ajudar é o nosso maior propósito levando essa ajuda humanitária também nos locais mais difíceis no caso da zona rural, já atendemos milhares de famílias e continuaremos fazendo o atendimento para essas pessoas, não importa se é no período de seca ou de alagação importante é que ajuda chegue pois em todos esses momentos as pessoas precisam de ajuda,” salientou Cláudio Falcão.

A Operação Dignidade para as famílias segue com objetivo de atender mais de 3.800 famílias em situação de vulnerabilidade por conta da cheia do rio. A ação tem a previsão de conclusão até o final do mês de agosto.