Defesa Civil de Rio Branco segue com ações e operações na zona urbana e rural

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), realizou na última segunda-feira, 19, os serviços de vistorias em possíveis áreas de riscos no município. Conforme a solicitação o local vistoriado encontrava-se dentro da demanda de pedidos da população. O trabalho é o de vistoriar os locais e emitir relatórios quanto aos perigos estruturais dos imóveis, a vida e os riscos naturais a que estejam sujeitos.

Caminhando para a prevenção a Defesa Civil Municipal tem dado passos na prevenção de desastres causados pela chuva e pós-enchetes. Além disso, tem desenvolvido uma fiscalização constante para que a população não construa em locais inapropriados.

Segundo o coordenador de Defesa Civil Major Cláudio Falcão, a equipe do município, realiza vistorias emergenciais, avalia as áreas mais afetadas e dá suporte técnico nas ações de resposta, além disso a Defesa Civil segue com a Operação Dignidade para as famílias, e monitoramento em relação as questões climáticas.

“Nossa cidade passa por um momento novo de integração. Nossa responsabilidade é a de prevenir catástrofes, com zelo e cuidado com a população Riobranquense. Trabalhando de forma integrada, iremos ter mais eficiência. A defesa civil está cada dia mais engajada com o município”, enfatizou Major Falcão.