Datafolha: maioria dos brasileiros defende abertura de impeachment de Bolsonaro

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado neste sábado (10), aponta que a maioria dos brasileiros defende abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a primeira vez que a maior parte da população é favorável ao processo de afastamento de Bolsonaro do cargo.

A pesquisa ouviu, presencialmente, 2.074 brasileiros maiores de 16 anos, de todas as regiões do país nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Confira as informações que constam na pesquisa:

54% são a favor do processo de impeachment na Câmara dos Deputados

42% são contrários à abertura do processo

4% não sabem