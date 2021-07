Danilo Gentili massacra Luisa Sonza em público e debocha: “Bunda qualquer uma mostra”

- Publicidade-

A princípio, a cantora falava sobre como o machismo influencia a vida das mulheres em pleno 2021. ‘A sociedade tem medo de mulheres fodas, que mostram a bunda’, enfatiza a loira. Em seguida, o apresentador do SBT rasgou o verbo e lhe comparou com uma de suas amigas, mostrando que não vê nada de mais em sua trajetória.

Segundo Danilo Gentili, “foda” mesmo seria Anitta, que teria vencido na vida sem precisar da projeção do marido ou namorado. “Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda”, escreveu sobre Luisa Sonza.