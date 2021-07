Danilo Gentili confessa que já brochou: “Estava em cima dela”

Danilo Gentili, que recentemente alfinetou Pedro Bial , confessou que já brochou enquanto fazia sexo com uma ex-namorada.

Em entrevista ao Ticaracaticast, ele explicou que, à época, ele estava em uma rotina “insana” de trabalho por conta do “CQC”, extinto humorístico da Band.

“Já brochei de cansado. Vocês faziam matéria na rua? O pessoal acha que é fácil, mas ela acaba com a sua vida. Você acorda cedo e fica o dia inteiro em pé esperando. Nesta época, eu tava começando no CQC e eu tava nessa rotina de gravar o dia inteiro. Você acaba com a sua vida”, contou o humorista.

Márvio Lúcio deu risada e Bola acrescentou que realmente as reportagens de rua eram bem cansativas.

“Tava namorando, aí tava comendo a menina, tava em cima dela e dormi em cima dela”, completou.

Durante o papo, Danilo ainda falou sobre o motivo de não ter se casado ainda, mesmo com a idade chegando e a vontade de ter apenas uma pessoa aumentando.

“Não admito falhar nesta área, não quero falhar no casamento”, esclareceu ele, justificando o motivo de não ter ido ao altar ainda.