Cruzeiro do Sul vai pedir autorização do MS para vacinar menores de 18 anos

- Publicidade-

Ainda neste sábado (24), a secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, esteve reunida para estudar possíveis formas para que possam avançar com a vacinação contra Covid-19, nos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos.

A equipe vem estudando estratégias, para que haja a autorização da vacinação dessa faixa etária. “Estamos estudando, e nos preparando, nos planejando, para que quando a gente tenha a autorização da Anvisa, do PNI nacional e estadual, a gente possa vacinar os nossos adolescentes e jovens de 12 à 17 anos”, disse o Agnaldo Lima, secretário de saúde do município de Cruzeiro do Sul.

Das vacinas usadas pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), apenas a da Pfizer tem autorização para ser aplicada em jovens maiores de 12 anos. A Coronavac, de acordo com estudo divulgado nesta semana, apresentou segurança e forte resposta imune em pesquisa de fase 1 e 2 com 550 crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, realizado na China.