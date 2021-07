CRT1 abre seleção para profissionais de vários níveis com vagas para o Acre

O edital conta com 395 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico.

Os profissionais admitidos terão direito a salário inicial de R$ 2.000 a R$ 3.000, além dos benefícios de vale-alimentação e vale-transporte. A lotação será em Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

As inscrições serão abertas no próximo dia 5 de julho, pelo site do Instituto Quadrix. O período será encerrado dia 10 de agosto. Há taxa de participação de R$ 58 (nível médio) e R$ 65 (nível técnico).

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de provas, prevista para 3 de outubro. Os exames serão compostos de 50 questões, sendo 20 para conhecimentos básicos, 20 para conhecimentos específicos e 10 para complementares. Candidatos de nível técnico ainda passarão por avaliação de curso e experiência profissional, de caráter classificatório.