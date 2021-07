Criminosos filmam decapitação de membro de facção rival no Amazonas

- Publicidade-

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostram momentos de brutalidade praticados por criminosos contra um homem, ainda não identificado, que acaba sendo decapitado com golpes de facão, por uma facção criminosa. A data e o local em que o crime ocorreu ainda estão sendo apurados pela polícia.

Nas cenas, os criminosos aparecem gravando a decapitação de um homem. “CDN AM entendeu?”, disse um dos criminosos. “Aqui é Cartel B***, Ninguém tá pra brincadeira não, entendeu?”, disse outro suspeito. Os homens afirmam no vídeo que pertencem a facção Cartel do Norte (CDN).

As cenas chocantes mostram a frieza de um membro da facção decapitando a golpes de terçado um homem que seria membro de uma facção rival. A polícia apura em qual município do Amazonas essa barbárie aconteceu. Até o momento não houve confirmações sobre o corpo da vítima.

Atenção! As imagens a seguir mostram cenas fortes e podem causar mal-estar para pessoas sensíveis!