Criminosos filmam assassinato de homem em plena luz do dia

Um homem identificado até o momento como sendo o suposto Marcos Andrade da Silva, foi assassinado a tiros em plena luz do dia no último domingo (18), na rua Pardo, o bairro Alto de Iranduba, no Amazonas.

O homicídio aconteceu por volta das 13h50 e o caso foi atendido pela 8º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Segundo informações de populares o homem ainda foi socorrido para o Hospital Hilda Freire, mas não resistiu e veio a óbito na unidade.

Ainda de acordo com informações o homem seria um antigo traficante da região e residia em Manaus, ao visitar uma parente em Iranduba acabou sendo morto pelos criminosos.

Os suspeitos filmaram todo o momento em que cometem o assassinato, nas imagens um suspeito que está filmando corre e se aproxima da vítima enquanto o segundo suspeito efetua os disparos.

No vídeo além de mostrar as cenas do homicídio, os criminosos acabam , possivelmente por um descuido, filmando o rosto do suspeito que efetuou os disparos. Após o crime eles correm e até o momento não houve confirmação de prisões.

Atenção! As cenas a seguir mostram cenas que podem causar mal-estar para pessoas sensíveis! Assista ao vídeo clicando AQUI.