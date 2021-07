Crianças são atropeladas por carro e dupla suspeita é presa

No início da noite desta quinta-feira (1º), por volta das 18h, três crianças foram atropeladas por um carro em alta velocidade, na rua Adailson Lopes, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Câmeras de segurança de um circuito externo capturaram o exato momento do atropelamento.

Conforme as imagens, as crianças estavam em frente a uma residência naquela rua quando o carro, ocupado por dois rapazes, identificados como Wildson, de 18 anos, e William, de 26 anos, atropelou as vítimas. Segundo o pai de uma das vítimas, uma menina de 8 anos, a filha está internada em estado crítico e não sente as pernas.

Após o atropelamento, a dupla que ocupava o veículo fugiu daquele local, mas foi interceptada momentos depois na avenida Igarapé do Passarinho, naquelas proximidades. Os suspeitos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.



