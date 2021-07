Criança é estuprada pelo amigo do pai por 3 anos; vítima entendeu o que é abuso em matéria de jornal

Os abusos ocorreram na casa do pai do garoto, no Barreiro. O homem passou a morar no imóvel após a separação e, na época da mudança, há três anos, convidou um amigo, com quem trabalhava havia 10 anos numa empresa de transporte, para morar na mesma casa.

A vítima tinha nove anos na época em que começaram os abusos. O irmão mais novo dele também teria sido abusado.

Depois de ler o jornal, o adolescente procurou uma tia para contar o que vinha sofrendo. A partir dessa conversa, decidiu fazer a denúncia. As investigações passaram a ser feitas pelo Departamento de Investigação e Proteção à Família (DEFAM). O abusador já estava foragido. A informação, segundo a delegada Iara França, era de que ele estaria escondido em Vitória, capital do Espírito Santo.

“Foi quando pedimos ajuda à Polícia Civil capixaba. A suspeita de que o fugitivo estaria em Vitória não se confirmou, mas ele foi localizado e preso na cidade de Serra, Norte do estado”, diz a delegada Iara.

O abusador foi transferido, nesta sexta-feita, de avião para Belo Horizonte e será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A delegada Carolina Bechelany, chefe do DEFAM, ressalta a importância da informação na educação das crianças. “A criança informada é uma criança protegida”.