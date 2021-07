COVID-19: Sena Madureira inicia vacinação em pessoas a partir dos 18 anos

- Publicidade-

O processo vacinal contra a covid-19 segue sendo executado de forma célere em Sena Madureira. A exemplo disso, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde e o Setor de Imunização anunciou que a partir desta segunda-feira (19) pessoas a partir dos 18 anos de idade começarão à ser imunizadas.

Com a chegada de um novo lote de vacinas no último final de semana destinado pelo Governo Federal, a equipe de saúde avança em mais uma faixa etária de idade, fazendo com que mais pessoas tenham acesso à vacinação contra o vírus que infelizmente dizimou milhares de vidas no País.

De acordo com o Coordenador do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Donizete Fernandes, os imunizantes já foram distribuídos em todas as Unidades Básicas de Saúde. Para receber a vacina, o morador deve se dirigir à UBS mais próxima de sua residência munido de documentos pessoais ou cartão do SUS.

Vale destacar que Sena Madureira está entre os 03 municípios que mais aplicam doses de vacinas anti-covid no estado, ficando atrás apenas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Segundo dados repassados pelo Ministério da Saúde, mais de 98% das doses enviadas ao município já foram aplicadas. Evidenciando o ótimo trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde, liderada pela Gestora Nildete Lira, vem exercendo visando a imunização total da população.