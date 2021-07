Covid-19: Público de 21 anos da zona rural de Cruzeiro do Sul é prioridade para vacinação esta semana

- Publicidade-

Desde a última sexta-feira,09, o município de Cruzeiro do Sul não vacina contra a Covid-19 em relação a primeira dose.

Segundo informações da secretaria municipal de saúde, o público alvo agora é o de 21 anos da zona rural de Cruzeiro do Sul, que terá três pontos de vacinação.

“Estávamos vacinando a população de 22 anos e começamos com a população de 21 anos para a zona rural. Então esse cronograma está sendo muito bem organizado. A equipe lançou um calendário para que não haja aglomeração na zona rural”, foi o que destacou a secretária adjunta de saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima.