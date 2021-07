Covid-19: Aglomerações em Cruzeiro do Sul serão combatidas pela fiscalização

- Publicidade-

Nessa segunda -feira,12, ocorreu uma reunião junto com as forças de segurança e a secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, com o objetivo de intensificar a fiscalização às diversas situações de aglomeração que vem acontecendo na cidade.

O secretário municipal de saúde Agnaldo Lima, falou que ainda há muitos casos de aglomeração em Cruzeiro do Sul, em festas, balneários entre outros locais. “Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião, envolvendo as forças de segurança, o estado, outras secretarias que participam dessas ações e à partir desta segunda-feira, nós estaremos intensificando nossas ações de fiscalização, tendo em vista que estão ocorrendo alguns desrespeitos ao decreto vigente do governo do estado em manter o funcionamento de 50 %, sendo obrigatório o uso de máscara. Nós vamos intensificar nossas ações para que a população compreenda que ainda é necessário permanecer se cuidando”.