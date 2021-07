Cotada nas Olimpíadas, atleta morre após ser atingida na cabeça por martelo

Revelação de Cuba e promessa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a atleta Alegna Osorio Mayari morreu após ser atingida na cabeça por um martelo usado em competições de arremesso de peso.

A jovem de 19 anos se acidentou em abril, e passou três meses em coma antes de falecer. Ela participava de um treino de atletismo em Cuba quando foi atingida pelo equipamento.

“Compartilhamos essa dor insuportável com a família dela”, disse Osvaldo Vento, presidente do Instituto Nacional de Esportes de Cuba, citado pelo “Sun”.

Gwen Berry, arremessadora de martelo da equipe olímpica dos EUA, também enviou suas condolências à família de Alegna.

“Mandando amor para a família dela durante neste período. Isso é tão triste. Descanse em paz, muita luz para a sua alma.”

Alegna ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 no lançamento do martelo. Ela também foi bronze no campeonato Pan-americano sub-20 de 2019, e era vista em Cuba como uma das jovens promessas do atletismo no país.