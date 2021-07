Corpo do menino de 12 anos que desapareceu no Rio Negro é encontrado

- Publicidade-

Na manhã desta quarta-feira (28), o corpo do menino Gabriel, de 12 anos, que desapareceu após se jogar no Rio Negro, foi encontrado. O fato aconteceu no Distrito de Cacau Pirêra, região metropolitana de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, homens encapuzados invadiram a casa da família do menino. Os mesmos se identificaram como policiais e perguntaram do pai do menino onde estava a droga.

Houve um tiroteio na residência e o adolescente acabou se jogando no Rio, a mãe do menino acredita que ele tenha sido baleado. Ainda na tarde de ontem, o corpo de Bombeiros iniciou as buscas, porém, não encontraram o menino.

Vizinhos da localidade afirmam que o pai do adolescente não tem envolvimento com o tráfico de drogas.