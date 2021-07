Corpo de Lázaro Barbosa é retirado do IML de Goiânia e vai para o DF

O corpo do criminoso Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, foi retirado na noite desta quarta-feira (30/6) por emissários da família do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. Ele seguirá para Brasília, onde ficará em uma funerária até que seja definido local e data de sepultamento.

De acordo com Lívia Nunes, representante da Funerária Bom Samaritano (DF), o corpo seguirá para a capital federal. “A família optou por fazer uma cerimônia fechada, somente para familiares. Local do sepultamento e data nós ainda não temos. Só teremos quando for registrado o óbito”, disse.

De acordo com ela, o contato para a remoção do corpo se deu por intermédio do advogado Wesley Lacerda. Lívia Nunes chegou ao IML no fim da tarde desta quarta acompanhada de outras duas pessoas. Possivelmente um advogado e um representante de órgão de direitos humanos. O grupo levava uma procuração assinada pelo pai de Lázaro, Edenaldo Barbosa, autorizando à retirada do corpo.

No início da noite, o corpo foi retirado do interior do IML por um carro e levado para uma funerária localizada ao lado do órgão público para ser preparado para transporte. Na garagem da funerária, o corpo foi transferido para outro carro de uma funerária de Brasília. E saiu dali rumo à capital federal.

Não se sabe se Lázaro pode ser sepultado na capital federal ou no Entorno do Distrito Federal (Águas Lindas, Cocalzinho de Goiás ou nos distritos de Girassol ou Edilândia). O certo é que a família está muito amedrontada com as reações populares.