Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados no rio Candeias, em RO

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando perto da ponte do rio Candeias, na tarde de quinta-feira (29), na região metropolitana de Porto Velho. As mãos e pés da vítima estavam amarrados entre si.

Segundo a Polícia Militar (PM), que foi chamada para atender a ocorrência na ponte, o corpo foi encontrado por um pescador e estava em um local de difícil acesso.

Ao identificar que se tratava de um possível homicídio, a PM chamou os agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida de Porto Velho.

Já no local, os policiais civis repassaram o caso aos agentes de Candeias do Jamari, pois o corpo estava do lado da margem que pertence ao município.

Dois bombeiros, perito e servidor do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a retirada do corpo em um barco. Depois, o corpo foi encaminhado ao IML da capital Porto Velho.

A vítima estava com mãos e pés amarrados e não foram encontrados documentos de identificação.

Na manhã desta sexta-feira (30) o G1 conversou com um investigador do caso e ele destacou que a polícia “já tem uma possibilidade de quem pode ser a vítima”, mas a identidade ainda precisa ser confirmada.

“As investigações estão no início, dependemos da identificação da vítima, disse o investigador.

Ainda segundo o policial, o corpo do homem estava em estado de decomposição e algumas partes já haviam sido comidas por peixes.

As investigações do caso seguem com a Polícia Civil de Candeias do Jamari.