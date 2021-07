Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul é acionado para 8 ocorrências de queimadas em 24 horas

- Publicidade-

Nesta quinta-feira, 8, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado 8 vezes para apagar focos de incêndios nas zonas urbana e rural do município. Segundo o comandante em exercício, tenente Ocimar, o número real de queimadas é maior, já que muitas vezes a corporação não é acionada.

O militar demonstra preocupação com os números. De janeiro a Julho foram registrados 147 focos de queimadas. Em maio foram 22, em junho 50 e agora em julho já são 32 em apenas 9 dias. “Já é mais que o dobro do mês passado e estamos ainda no início do verão. Estamos atentos junto com os órgãos ambientais e a Polícia Militar para evitar as queimadas, lembrando que se trata de um crime”, alerta.

Além da questão ambiental de queimadas urbanas e rurais o comandante em exercício lembra que a fumaça também afeta a saúde da população. “Estamos em pandemia e os problemas respiratórios causados pela fumaça podem sobrecarregar o sistema de saúde “, pontua ele pedindo que a população não queime lixo e entulho e que aguardem o recolhimento por parte da prefeitura.

Segundo ele, nos municípios onde não há quartéis do Corpo de Bombeiros, foram capacitados brigadistas de combate ao fogo. As ações fazem parte do Plano de Contingência Estadual de Combate ao Fogo.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Igor Neves, explica que campanhas educativas contra as queimadas já foram desenvolvidas. “Além disso também estamos atuando com a fiscalização e agentes de brigada de combate ao fogo”, concluiu.