Corpo de adolescente é encontrado no Paraguai sem mãos e com bilhete: ‘os justiceiros estão de volta’

- Publicidade-

O corpo de um adolescente de 17 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28) na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, vizinha a Ponta Porã (MS). Um bilhete parecido com o que foi encontrado após a execução do casal na noite de segunda-feira (26) foi encontrado junto ao corpo da vítima.

De acordo com o investigador da Polícia Nacional do Paraguai, Jorge Vidallet, o corpo foi encontrado por moradores, que acionaram as autoridades.

Segundo a polícia, havia sinais de que parte da pele entre o tórax e o pescoço da vítima foi arrancada por mordidas de algum animal, de acordo com o legista; as mãos do adolescente também foram decepadas. O médico também encontrou ferimentos de faca no corpo da vítima.

Amarrado às pernas do jovem, havia um bilhete que dizia: “os justiceiros estão de volta, avisamos que é só o começo da morte dos ladrões” (em tradução do espanhol para o português).

Em entrevista à imprensa paraguaia, a mãe do adolescente disse que os pistoleiros se enganaram e que o filho era um jovem trabalhador e honesto.