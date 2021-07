Coronavac está sob ataque “ignorante” e “irresponsável”, diz Dimas Covas

Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, aCoronavac tem sofrido ataques “inconsequentes” no país.

Em artigo para a Folha, Covas afirmou que a “incompetência de algumas autoridades públicas” é responsável pelo “Fla–Flu vacinal” que acaba por colocar em dúvida a eficácia e a segurança da vacina produzida pelo Butantan.

“Estamos presenciando umaação para desconstruir a vacinaque tem o brilho de ter sido a primeira no Brasil e que foi responsável por toda a fase inicial do Programa Nacional de Imunização. Na pior fase da pandemia, as pessoas mais vulneráveis e que acumulavam os piores índices de internação e óbitos foram protegidas. O resultado nesses dois grupos, idosos e trabalhadores da saúde da linha de frente, foi constatado na prática. Atualmente, somam-se mais de 50 milhões de doses aplicadas.”

“Enquanto você escolhe vacinas, o vírus pode escolher você”

A epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, comentou neste domingo sobre os “sommeliers de vacina” que se recusam a tomar o imunizante por causa de determinada marca.

“Nós temos que lembrar que, enquanto você está escolhendo vacinas, o vírus pode escolher você”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

E acrescentou:

“Já tivemos várias campanhas da vacina da gripe, sarampo, H1N1, em que se utilizou mais de três fabricantes diferentes, e a população nunca foi ao posto de saúde perguntar qual é a marca da vacina e, principalmente, nunca saiu da fila deixando de ser vacinada.”



