Coordenadora que foi ferida durante troca de tiros em escola em Rio Branco recebe alta; secretário permanece internado

A coordenadora administrativa da Escola Lourival Sombra P. Lima, Olinda Batista, 50 anos, que foi ferida com um tiro no braço durante uma tentativa frustrada de assalto na tarde de sexta-feira (16), recebeu alta na noite do mesmo dia, no pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações de amigos da funcionária, Olinda foi alvejada com um tiro no braço que transfixou e saiu do outro lado do corpo dela, não deixando sequelas na coordenadora administrativa na instituição de ensino. Após entrar às pressas no PS, Olinda foi avaliada pelo médico e foi medicada, e depois da observação, foi liberada e já está em casa com familiares.

Já o secretário escolar Manoel José de Mesquita Inácio, 31 anos, que reagiu o assalto e acabou baleado com três tiros continua internado após ser colocado um dreno no tórax. Manoel foi baleado durante a troca de tiros com o bandido Ivanilso Ângelo Reis da Silva, de 28 anos, que foi morto com 15 tiros. Existe a possibilidade de o secretário passar por cirurgia para retirar uma bala que ficou alojada próximo ao pescoço.

