Conheça Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo que foi ao espaço nesta terça

Fundador da Amazon, Jeff Bezos (imagem em destaque), de 57 anos, estava acompanhado de outros três tripulantes, o irmão Mark Bezos, de 51 anos, a ex-instrutora de voo Wally Funk, de 82 anos, e o estudante holandês Oliver Daemen, de 18.

Batizado de New Shepard, o foguete decolou de um deserto no oeste do Texas, nos Estados Unidos, às 10h (horário de Brasília).

Acompanhe aqui. A viagem durou cerca de 11 minutos, diz a Blue Origin – empresa do próprio Bezos responsável pela empreitada.

Jeffrey Preston Jorgensen nasceu em Albuquerque, no estado de Novo México, Estados Unidos, em 1964.

Começou trabalhando na cozinha da rede de restaurantes do McDonald´s, aos 16 anos. Ele se graduou em engenharia elétrica e ciências da computação na Universidade de Princeton e, em 1993, fundou a Amazon. A livraria on-line logo se expandiu e passou a vender vários produtos e serviços.

Cinco anos depois de fundar a Amazon, em 1998, o nome de Jeff Bezos apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da revista Forbes.

Hoje, figura no topo da lista. Bezos tem uma fortuna avaliada em mais de US$ 100 bilhões.