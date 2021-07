Concursos oferecem 47 mil vagas com salários de até R$ 30,4 mil; há vagas para o AC

- Publicidade-

Alguns concursos, como os da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), têm mais de 1.000 vagas. As maiores ofertas de emprego são da Funsaúde-CE (Fundação de Saúde do Ceará), com mais de 18 mil vagas, e dos Bombeiros-RJ (3.000 oportunidades).