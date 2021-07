Concursos com vagas para nível médio: 93 editais abertos no Brasil

- Publicidade-

O nível mínimo de escolaridade é um dos principais requisitos para participar de um concurso. Isso porque, o candidato precisa ter completado até determinado período do ensino, conforme definido no edital.

Portanto, é importante saber quais são as exigências daquela oportunidade antes de fazer sua inscrição.

Sendo assim, nós montamos uma lista dos certames com vagas de nível médio abertos em todo o país para te ajudar.

Neste momento, estão publicados 93 editais de concursos e processos seletivos para essa escolaridade em específico.

Você pode ver quais são as oportunidades mais próximas de você, já que elas estão divididas por estados.

Além disso, é possível verificar qual é o prazo final de inscrição e as remunerações oferecidas. As informações foram atualizadas no dia 21 de julho de 2021.

Certames para nível médio em São Paulo

Processo seletivo Prefeitura de Guarujá

833 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 23 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 a R$ 7.892,99, dependendo do nível;

Processo seletivo CISMETRO

Várias vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 12 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.174,00 a R$ 8.004,00, dependendo do nível;

Processo seletivo Câmara de Campos do Jordão

Nove vagas mais cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 30 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.233,94 até R$ 4.442,99, dependendo do nível;

Certames para nível médio no Rio de Janeiro

Concurso Prefeitura de Paraty

30 vagas para nível médio;

Inscrições até 05 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.322,86;

Concurso Bombeiros RJ

Três mil vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 13 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.226,94;

Concurso Instituto Militar de Engenharia (IME) 2021/2022

92 vagas para nível médio;

Inscrições até 17 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.334,00;

Certames para nível médio em Minas Gerais

Processo seletivo FUNED MG

31 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até as 18h do dia 30 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.700,03

Concurso CEFET MG

89 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até o dia 20 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração R$ 2.446,96;

Concurso Prefeitura de São João Del-Rei

346 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até o dia 20 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.142,71 a R$ 1.874,03 para nível médio/técnico;

Certames no estado do Espírito Santo

Processo seletivo IASES

Várias vagas para nível médio;

Inscrições até as 18h do dia 26 de de julho de 2021 (prazo previsto e retificado);

Remuneração de R$ 2.762,36;

Certames no estado do Rio Grande do Sul

Concurso TRENSURB Porto Alegre

Seis vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 11 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.967,59 até R$ 7.838,08, dependendo do nível

Concurso Prefeitura de Arroio Grande

19 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 28 de julho de 2021 (prazo previsto para quem é PcD);

Remuneração de até R$ 6.819,30, dependendo do nível;

Concurso Prefeitura de Canoas

Cadastro reserva para nível médio;

Inscrições até 05 de agosto de 2021;

Remuneração de até R$ 3.756,30;

Certames no estado do Paraná

Processo seletivo Prefeitura de Francisco Beltrão

Duas vagas para nível médio;

Inscrições até 26 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.971,04;

Processo seletivo Exército 5ª Região Militar

Várias vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 30 de julho de 2021 (prazo previsto);

Concurso Prefeitura de Umuarama

70 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até as 17h do dia 23 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.487,46 até R$ 2.974,91, dependendo do nível;

Certames no estado de Mato Grosso

Processo seletivo AGER MT

11 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 26 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.275,04 até R$ 7.322,59, dependendo do nível;

Concurso UFR MT

Nove vagas imediatas para nível médio e outras escolaridades;

Inscrições até 16 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de até R$ 2.446,96 para nível médio;

Concurso UFMT

106 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 20 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.945,07 até R$ 4.180,66, dependendo do cargo;

Certames para nível médio em Goiás

Processo seletivo SEEL GO

82 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 22 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.500,00 até R$ 4.665,82, dependendo do nível;

Processo seletivo Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto

18 vagas para nível médio;

Inscrições até 12 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.160,00;

Certames no Distrito Federal

Processo seletivo SES DF

215 vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 25 de julho de 2021 (prazo previsto e retificado);

Remuneração de R$ 2.830,75 até R$ 6.110,00, dependendo do nível;

Certames no estado do Acre

Processo seletivo IAPEN AC

Quatro vagas, sendo uma para nível médio;

Inscrições até 09 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.077,05 para nível médio;

Processo seletivo Detran AC

62 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 05 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 até R$ 2.130,25, dependendo do nível;

Certames no estado do Amapá

Processo seletivo CRO AP

Uma vaga para nível médio;

Inscrições até as 14h do dia 23 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.800,00 para nível médio;

Certames no estado do Pará

Processo seletivo SEAP PA

1.945 vagas para ensino médio completo;

Inscrições até 08 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 2.810,00;

Certames no estado de Rondônia

Processo seletivo Exército Brasileiro – 5° BEC

Duas vagas para ensino médio;

Inscrições de 26 de julho até 02 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 5.362,34;

Concurso CRMV RO

Várias vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições de 26 de julho até 02 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.487,00 a R$ 6.400,00, dependendo do nível;

Certames no estado de Alagoas

Concurso CORE AL 2021

04 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 21 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de até R$ 1.699,00 para nível médio;

Processo seletivo SEDUC AL

1.496 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 23 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 a R$ 1.600,00, dependendo do nível;

Certames no estado do Ceará

Concurso Prefeitura de Jardim

104 vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 25 de julho de 2021 (prazo previsto e retificado);

Remuneração de R$ 1.045,00 até R$ 10.118,86, dependendo do nível;

Concurso CREMEC 2021

20 vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 29 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 4.140,00;

Concurso CRQ CE

Duas vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 10 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.780,00;

Concurso Funsaúde CE

6.015 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até as 16h do dia 19 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 2.200,00 a R$ 9.000,00, dependendo do nível;

Certames no estado do Maranhão

Processo seletivo SEAP MA

Cadastro reserva para nível médio;

Inscrições até 01 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.500,00;

Certames no estado da Paraíba

Concurso Fundação PB Saúde

4.401 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 29 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 960,00 a R$ 2.200,00, dependendo do nível;

Concurso Prefeitura de Bayeux

3.413 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 11 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 a R$ 2.500,00, dependendo do nível;

Certames no estado do Piauí

Concurso PM PI

690 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 27 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.470,66 para nível médio;

